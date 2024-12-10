بمشاركة العراق.. كل ما تريد معرفته عن خليجي 26

2024-12-10 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنطلق بطولة كأس الخليج بنسختها (26)، نهاية الشهر الجاري في الكويت الدولة المنظمة.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات بينها العراق، وتقسمت على مجموعتين، الأولى ضمت الكويت (البلد المضيف)، وقطر والإمارات وعُمان، والثانية العراق (بطل النسخة الماضية)، والسعودية والبحرين واليمن.

وستنطلق منافسات البطولة يوم 21 كانون أول الجاري وتستمر حتى 3 كانون الثاني 2025.

وحصد منتخب العراق لقب خليجي 25 على أرضه ووسط جماهيره، بعد الفوز المثير على عمان بنتيجة 3-2.

وسيواجه العراق اليمن في انطلاق مشاركته بالبطولة في 22 من الشهر الجاري، وبعدها أمام البحرين بعد ثلاثة أيام على ان يلتقي السعودية في 28 من الشهر نفسه.

وخصصت اللجنة المنظمة ملعبي جابر الدولي والصليبيخات لمباريات مجموعة العراق.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الأولى، والوصيف أمام متصدر المجموعة الأولى.

ومن ثم يتأهل منتخبان فقط إلى النهائي المقرر لتحديد البطل.

وأعلن مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قائمةَ اللاعبين النهائيّة المُستدعاة لخليجي 26، وقبلها لمُعسكرِ الدوحة المزمع إقامته للمدةِ من 14-20 كانون الأولالحالي.

وتألفت القائمةُ من (27) لاعباً هم كل من: جلال حسن، محمد حسن، كميل سعد ، مناف يونس، علي عدنان، ريبين سولاقا، آدم طالب، علي فائز، ميرخاس دوسكي، مهند جعاز، مصطفى سعدون، هه لو فائق، أمير العماري ، سعد عبد الأمير ، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، أحمد ياسين، علي جاسم ، بيتر كوركيس، يوسف أمين، أمين الحموي، ماركو فرج، علي يوسف، مهند علي، أيمن حسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال.

وغاب عن القائمة لاعب فريق النجف محمد قاسم وهو ما أثار جدلاً في الأوساط الرياضية والجماهيرية بسبب الأداء الميز الذي يقدمه مع فريقه في الآونة الأخيرة.

وأوضح مدربُ المنتخب خيسوس كاساس، إن: "معسكرَ المنتخب الوطنيّ في الدوحة سيشهدُ تواجدَ اللاعبين أعلاه، باستثناء إبراهيم بايش وزيدان إقبال، بسببِ ارتباطهما مع أنديتهما، وسيكون التحاقهما مباشرةً مع موعدِ انطلاق البطولةِ بالنسبة لإبراهيم بايش، ويوم 22 بالنسبةِ لزيدان إقبال" مبينا، إن "خياراته الأخيرة في خليجي 26 ستكون فقط من (26) لاعباً".

أما القنوات التلفزيونية التي فازت بحقوق البث هي (الكاس، والكويت الرياضية، وعُمان الرياضية، وابوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، وSSC السعودية)، وخلت من أي قناة عراقية.

‏وتم طرح بيع تذاكر مباريات البطولة عبر تطبيق (حياكم) التابع للجنة المنظمة للبطولة الخليجية.

وحددت اللجنة المنظمة المحلية للبطولة 6 فئات لتذاكر مباراتي الافتتاح تبدأ بـ 4 دنانير كويتية للفئة الرابعة، 6 دنانير للفئة الثالثة، 8 دنانير للفئة الثانية، 10 دنانير للفئة الأولى، والفئة الذهبية بـ 30 دينارًا، والفئة الفضية بـ 20 دينارًا.

‏وأضافت ان "بقية المباريات ستبدأ أسعار تذاكرها بدينارين للفئة الرابعة، 4 دنانير للفئة الثالثة، 6 دنانير للفئة الثانية، 8 دنانير للفئة الأولى، فيما سيكون سعر الفئة الذهبية 20 دينارًا والفئة الفضية 15 ديناراً".

(الدينار الكويتي يساوي 4259 ديناراً عراقياً).