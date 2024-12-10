بينها انتصار للزوراء.. أبرز نتائج اليوم في دوري نجوم العراق

2024-12-10 22:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميجرت، اليوم الثلاثاء، 3 مباريات حتى ساعة إعداد الخبر في دوري نجوم العراق، خيم التعادل على اثنتين منها.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن فريق الزوراء تمكن من تحقيق فوز مهم على مستضيفه كربلاء بنتيجة 3-1، حيث افتتح التسجيل عبر كرار نبيل في الشوط الأول، قبل أن يعادل لاعب كربلاء مصطفى راضي النتيجة".وفي الشوط الثاني، عاد الزوراء للتقدم عن طريق رأسية ميثم عبد الجبار، ليختتم عزيز بديوي أهداف اللقاء بهدف ثالث".وفي مباريات أخرى، انتهت مباراة القاسم والميناء بالتعادل السلبي من دون أهداف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الكوت".كما تعادل فريقا النجف ونفط البصرة بنفس النتيجة 0-0 في المباراة التي جرت في ملعب النجف.