دوري نجوم العراق.. الزوراء يخطف ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على كربلاء

2024-12-10 22:05:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ فاز فريق الزوراء على مضيفه فريق كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافساتالجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرتالمباراة على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم وانتهتلصالح "النوارس" بنتيجة 3-1.

وانتهىالشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل جاء الهدف أول 30 ثانية من المباراة عنطريق اللاعب كرار نبيل.

وفيالشوط الثاني سجل كربلاء هدف التعديل عن طريق مصطفى راضي بالدقيقة 67، وعادالزوراء ليسجل هدف التقدم الثاني عن طريق ميثم جبار في الدقيقة 84، وتلاه بالثالثفي الدقيقة 90+1 عن طريق عزيز شتيوري.

وبهذهالنتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 19 متساوياً مع زاخو بالمركز الأول مؤقتاً، وتجمدرصيد كربلاء عند النقطة 14 بالمركز 12.

وأداراللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من محمد طارق حكم ساحة، وكرار عبد الكريم مساعد أول،ومحمد جاسب مساعد ثاني، وحامد طالب حكم رابع، وأحمد عسكر حكم "VAR".