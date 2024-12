2024-12-10 22:09:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اتخذت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إجراءات قانونية بحق المدعو حسن الباش الملقب بـ”يمي”. وقال مصدر أمني في حديث لـ(عراق اوبزيرفر)، إنه”بعمل مهني، اتخذت لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق المدعو حسن الباش الملقب بيمي”. وأضاف، أن”هذه المرة الثانية، التي يتم اتخاذ إجراءت قانونية بحق الباش …

The post لجنة المحتوى الهابط تتخذ الاجراءات القانونية بحق “حسن الباش” first appeared on Observer Iraq.