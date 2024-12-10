2024-12-10 22:16:23 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن جهاز الأمن العام "الآسايش" في السليمانية، مساء اليومالثلاثاء، عن اعتقال أحد أبرز عناصر جهاز الإعلام التابع لتنظيم داعش الإرهابي، فيعملية أمنية نوعية.

وأفادبيان صادر عن الجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، بأن العملية استندت إلى معلوماتاستخباراتية دقيقة، وبناءً على قرار من الجهات القضائية المختصة، تم تتبع هويةوموقع المشتبه به واعتقاله داخل حدود محافظة السليمانية ليلة 22 تشرين الثاني/ نوفمبرالماضي.

وكشفالبيان أن "المتهم المدعو غازي سعود محمد مدفع، كان عضواً فاعلاً في تنظيمداعش، وتلقى تدريبات شرعية وعسكرية مكثفة داخل التنظيم، وشارك لاحقاً كعنصر مسلحفي إحدى الوحدات التابعة لداعش".

وأضاف"وبعد تراجع نفوذ التنظيم في العراق، انتقل إلى سوريا في العام 2017 قبل أنيعود إلى العراق ويستقر في إقليم كوردستان، حيث عمل في قضاء بازيان".

وبينأنه "خلال فترة نشاطه، قام المتهم بتسجيل مقاطع فيديو تحتوي على تهديداتوتصوير مواقع عسكرية عراقية وأخرى في قضاء جمجمال، حيث نشرها عبر وسائل التواصلالاجتماعي تحت أسماء مستعارة ضمن ما يُعرف بـ(ولاية السليمانية وكركوك)".

وأكدجهاز الأمن أن التحقيقات كشفت انتماءه إلى الجهاز الإعلامي لداعش، حيث كان يهدفإلى نشر الذعر بين المواطنين وتعزيز الفكر الإرهابي.

وأوضحتالسلطات أن المتهم يخضع حالياً للمادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب، ويواجهالإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبته.

وتُظهرهذه العملية نجاحاً جديداً للأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان في ملاحقة العناصرالإرهابية، مما يعزز الاستقرار في المنطقة ويبعث برسالة واضحة بأن النشاط الإرهابيلن يجد ملاذاً آمناً.

ويواصلجهاز الأمن العام "الآسايش" العمل على كشف وتعقب الشبكات الإرهابية. وتنظيمداعش، المعروف بتنفيذه هجمات إرهابية كبيرة في العراق وسوريا، يعتمد على شبكاتإعلامية لترويج أفكاره المتطرفة وإثارة الخوف، وتسعى السلطات الأمنية في الإقليملتجفيف منابع هذه الأنشطة وتعقب الأفراد المتورطين فيها.