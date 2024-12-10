الداخلية العراقية تلاحق "حسن الباش"

2024-12-10 22:16:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن وزارة الداخلية العراقية اتخذت إجراءاتها القانونية بحق المدعو "حسن الباش".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن لجنة المحتوى الهابط بالوزارة اتخذت إجراءات قانونية بحق المدعو حسن الباش.

وبحسب المصدر، فقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بعد رصد أنشطة تتعلق بنشر محتوى يخالف القوانين العراقية، حيث تعمل اللجنة بشكل مستمر على متابعة ورصد أي محتوى هابط قد يضر بالمجتمع.

وفي كانون الثاني 2023، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في بغداد حكما قضائيا بحق المدعو حسن الباش، الملقب بـ "يمي"، بتهمة نشر محتوى هابط، وذلك في إطار حملة موسعة بدأتها وزارة الداخلية العراقية في كانون الثاني 2023، لمكافحة المحتوى المخالف للأخلاق والتقاليد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنذ شباط 2023، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدة أشخاص متهمين بنشر محتوى غير لائق، شملت مذكرات قبض وأحكام حبس.

وقد أطلقت الوزارة منصة "بلّغ" لتلقي البلاغات حول هذا النوع من المحتوى، وتلقت الآلاف من الإخبارات.