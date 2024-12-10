2024-12-10 22:16:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن قوة أمنية القت القبض على أحد الهاربين من سجن بادوش ، وذلك خلال كمين جنوب العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على أحد الهاربين من سجن بادوش، (تولد 1984)، والمطلوب وفق المادة 4/إرهاب"، مبينا أن العملية تمت ضمن منطقة أبو شمع في قضاء المحمودية جنوب بغداد، بعد نصب كمين محكم خلال عملية متابعة دقيقة.

وفي حزيران 2014، قامت عناصر تنظيم داعش، بعد سيطرتها على محافظة نينوى، بتهريب 1400 سجين من سجن بادوش الكائن غرب الموصل.