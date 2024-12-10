واشنطن: ملتزمون بهزيمة داعش ومتمسكون بأمن شركائنا في العراق

2024-12-10 23:05:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكدت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، التزامها بهزيمة داعش في المنطقة والتمسك بأمن شركائها في العراق.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إيرك كوريلا، تفقد القادة العسكريين الأمريكيين وأفراد الخدمة وشركاءنا في مهمة دحر داعش وقوات سوريا الديمقراطية في عدة قواعد داخل سورية، حيث تلقى تقييمًا مباشرًا للإجراءات الأمنية والوضع المتغير بسرعة والجهود المستمرة لمنع داعش من استغلال الوضع الحالي".

وأضافت أن "الجنرال كوريلا و‏بعد زيارته لسورية، زار بغداد حيث التقى برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الأركان العامة الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي ناقش معهم تعزيز التعاون الثنائي والأمن الإقليمي والوضع المتغير بسرعة في سورية، بالإضافة إلى عمليات دحر داعش في العراق، كما تناولت المناقشات استمرار الشراكة بين قوات التحالف والقوات العراقية"ز

وأوضحت القيادة أن "‏‏الجنرال كوريلا اكد التزام بلاده بالهزيمة المستدامة لداعش والتمسك بأمن شركائنا الذين يجاورون سورية، بما في ذلك العراق و الأردن ولبنان وإسرائيل"، بحسب قولها.



