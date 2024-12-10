رئيس الوزراء: العراق عضو أساسي في التحالف الدولي وهو ملتزم بالتعاون معه

2024-12-10 23:10:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق عضو أساسي في التحالف الدولي وهو ملتزم بالتعاون معه، فيما شدد على أهمية منع أيّ اعتداء على أيٍّ من مكونات الشعب السوري أو مقدساته الدينية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الثلاثاء، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له، وشهد اللقاء البحث في التعاون والتنسيق بين العراق والتحالف الدولي في مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف".وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء أكد خلال اللقاء أنّ العراق عضو أساسي في هذا التحالف وهو ملتزم بالتعاون مع التحالف الدولي، للتصدي ومتابعة الجماعات الإرهابية، بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، في المقابل أكد كوريلا التزام التحالف الدولي في دعم العراق لحفظ أمنه وسيادته بالضدّ من أيّ تهديد أرهابي."وتابع: "كما تضمن اللقاء البحث في آخر تطورات الأوضاع في سوريا، والتداعيات المستمرة في المنطقة، حيث أكد السوداني أهمية احترام الخيارات الحرة للشعب السوري، واستعداد العراق لمساعدة السوريين في هذه الظروف والمرحلة الانتقالية".وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، إلى "ضرورة الحفاظ على أمن سوريا، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها والتنوع الإثني والديني والاجتماعي الذي يتمتع به"، مؤكداً "أهمية منع أيّ اعتداء على أيٍّ من مكونات الشعب السوري أو مقدساته الدينية، وأن العراق سيتابع مجريات الأحداث، ومصداقية الأفعال وليس الأقوال."وجدد السوداني "التأكيد على مضيّ العراق في العمل مع الدول العربية ودول الجوار لمساعدة السوريين، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".