فخري كريم يستقبل السفير الروسي في بغداد

2024-12-10 23:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى استقبل الاستاذ فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون، في منزله ببغداد يوم امس الاثنين، السفير الروسي السيد ألبروس كوتراشيف.وتبادل الجانيان التصورات بشأن التطورات الدراماتيكية التي شهدتها المنطقة بانهيار نظام البعث - الأسد والتداعيات التي قد تسفر عنها على دول الجوار والمنطقة إذا لم يجري التعامل بيقظة ازاء الكيفية التي تدار بها […]

