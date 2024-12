الزوراء يخطف ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على كربلاء بدوري نجوم العراق

2024-12-10 23:25:07 - المصدر: جريدة المدى

رياضة/ المدى فاز فريق الزوراء على مضيفه فريق كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم. وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم وانتهت لصالح "النوارس" بنتيجة 3-1. وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل جاء الهدف أول 30 ثانية من المباراة عن […]

