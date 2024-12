2024-12-10 23:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، أن العراق سيتعرض الى موجة باردة جداً يوم السبت المقبل، وليس يوم غد الأربعاء. وقال الزيادي، إن "العراق سوف يتعرض الى موجة شديدة البرودة يبدأ دخولها السبت القادم، وليس يوم غد الأربعاء، كما روج البعض لذلك"، مبينا، أن "الموجة الباردة تتعمق مطلع الأسبوع القادم يوم […]

