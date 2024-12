مصدر لعراق أوبزيرفر: نيجرفان البارزاني بصحة جيدة وشائعات دخوله المستشفى في باريس غير صحيحة

2024-12-10 23:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

باريس / عراق أوبزيرفر نفى مصدر في البعثة الإعلامية المرافقة لرئيس اقليم كوردستان العراق نيجرفان البارزاني شائعات تعرضه لأزمة قلبية خلال حضوره لاحتفالية اعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس. واضاف لعراق ابوبزيزفر ان البارزاني والوفد المرافق له بخير وهم في طريق العودة من باريس إلى أربيل الليلة. وشارك البارزاني رفقة عدد كبير من زعماء العالم …

