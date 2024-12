سياسي كوردي يهاجم جهات “تحابي” التنظيمات المسلحة في سوريا

2024-12-10 23:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق أوبزيرفر هاجم السياسي الكوردي العراقي المستقل فائق يزيدي من وصفها بجهات سياسية داخل العراق وداخل اقليم كوردستان، تحابي التنظيمات المسلحة الموجودة حاليا في سوريا. وقال يزيدي لـ عراق اوبزيرفر إن “هناك جهات سياسية داخل العراق وداخل اقليم كوردستان تحابي هذه التنظيمات وتجامل شخصيات من المعارضة السورية”، بيد انه رفض تسميتها. واضاف أن “ما …

