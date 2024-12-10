ليفربول يضمن التأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا

2024-12-10 23:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعضمن ليفربول نظريا التأهل مباشرة إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بفوزه على مضيفه جيرونا 1-0 مساء الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة بالدور الأول.وأحرز محمد صلاح هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 61.وبها الفوز، يرتفع رصيد ليفربول إلى 18 نقطة من 6 انتصارات متتالية، فيما بقي رصيد جيرونا 3 نقاط في المركز 30 من أصل 36 فريقا.