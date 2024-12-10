اتحاد الكرة عن قائمة كاساس: محمد قاسم يستحق التواجد في بطولة الخليج

2024-12-10 23:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (10 كانون الأول 2024)، ان لاعب فريق النجف، (محمد قاسم)، كان يسحق التواجد في قائمة المنتخب الوطني لبطولة كأس الخليجي (26) في الكويت.

وقال النائب الاول لرئيس الاتحاد، علي جبار، لـ"بغداد اليوم"،: إن "عدم استدعاء اللاعب (محمد قاسم) لبطولة الخليج أمر يعود للمدرب خيسوس كاساس وقناعته ولا يمكن فرض إرادتنا عليه".

وأضاف "أنا كمتابع اعتقد ان (قاسم) يستحق التواجد مع المنتخب الوطني لكن لا يمكننا الحديث مع المدرب بهذا الشأن".

ولفت الى، ان "المنتخبات الخليجية جميعها ستشارك بالمنتخب الاول ولن يشارك احد بمنتخب رديف".

وأشار جبار الى، ان "المنتخب الوطني سيخوض معسكر بقطر منتصف الشهر الحالي وسندخل ببطولة خليجي 26 بدافع العودة باللقب".

ورأى جبار، ان "المنتخب العراقي سيكون فريقاً صعباً ببطولة الخليج ونحن اليوم قاب قوسين عن التأهل للمونديال".

وكان مدربُ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس، أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، قائمةَ اللاعبين النهائيّة المُستدعاة لخليجي 26، وقبلها لمُعسكرِ الدوحة المزمع إقامته للمدةِ من 14-20 كانون الأول الحالي.

وتألفت القائمةُ من (27) لاعباً هم كل من: جلال حسن، محمد حسن، كميل سعد ، مناف يونس، علي عدنان، ريبين سولاقا، آدم طالب، علي فائز، ميرخاس دوسكي، مهند جعاز، مصطفى سعدون، هه لو فائق، أمير العماري ، سعد عبد الأمير ، لوكاس شليمون، أمجد عطوان، أحمد ياسين، علي جاسم ، بيتر كوركيس، يوسف أمين، أمين الحموي، ماركو فرج، علي يوسف، مهند علي، أيمن حسين، إبراهيم بايش، زيدان إقبال.

وغاب عن القائمة لاعب فريق النجف محمد قاسم وهو ما أثار جدلاً في الأوساط الرياضية والجماهيرية بسبب الأداء الميز الذي يقدمه مع فريقه في الآونة الأخيرة.

وأوضح كاساس، إن: "معسكرَ المنتخب الوطنيّ في الدوحة سيشهدُ تواجدَ اللاعبين أعلاه، باستثناء إبراهيم بايش وزيدان إقبال، بسببِ ارتباطهما مع أنديتهما، وسيكون التحاقهما مباشرةً مع موعدِ انطلاق البطولةِ بالنسبة لإبراهيم بايش، ويوم 22 بالنسبةِ لزيدان إقبال" مبينا، إن "خياراته الأخيرة في خليجي 26 ستكون فقط من (26) لاعباً".