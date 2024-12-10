2024-12-10 23:55:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ نفت رئاسة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، الأنباء التي تحدثت عن تعرضرئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني لوعكة صحية في العاصمة الفرنسية باريس التي يزورهاحالياً.

وقالالمتحدث الرسمي باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز "تداولت بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي شائعات عن صحة السيدنيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان. ومن هنا نعلن أن هذه الشائعات بعيدة كلالبعد عن الحقيقة".

وأكدأن الرئيس نيجيرفان بارزاني يمارس مهامه بشكل طبيعي.

وفيوقت سابق من مساء اليوم، نفى مصدر مطلع ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأنتعرض رئيس إقليم كوردستان لأي عارض صحي.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز إن رئيس الإقليم يتمتع بصحة جيدة ويمارس مهامه بشكل طبيعي.

ويزوربارزاني العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في حفل إعادة افتتاح "كاتدرائيةنوتردام".

والتقىبارزاني على هامش الزيارة الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، والرئيس الفرنسيايمانويل ماكرون، بالإضافة إلى مسؤولين دوليين.