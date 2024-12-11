فؤاد حسين وبيدرسون يبحثان تداعيات تطورات سوريا ويؤكدان على جملة أمور

2024-12-11 00:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، تداعيات التطورات في سوريا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي استعرض فيه الجانبان التطورات الراهنة في سوريا وتحليل أبعادها، إلى جانب بحث التداعيات المحتملة إذا لم يبذل المجتمع الدولي جهوداً جدية تسهم في تحقيق الاستقرار وتخدم مصالح الشعب السوري.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور وضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دوراً إيجابياً لدعم الشعب السوري واستقرار المنطقة.

كما شددا على أهمية الحفاظ على الآليات السابقة لتسوية الصراع في سوريا، واستثمار التفاهمات والمبادرات الإقليمية والعربية للتوصل إلى حلول تُنهي المعاناة الإنسانية في سوريا، بما يتيح عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم ويسهم في بناء بلد مستقر وآمن.