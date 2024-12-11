2024-12-11 00:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر مسؤول في كركوك، مساء اليوم الثلاثاء، أن زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيمسيصل يوم غد إلى المحافظة في زيارة رسمية للوقوف على عدد من الملفات ولقاء الحكومةالمحلية وممثلي المكونات.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "زعيم تيار الحكمة سوف يصل إلى كركوك صباح غد الأربعاءويلتقي بالمحافظ ريبوار طه، ورئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ، وعدداً من أعضاءمجلس المحافظة".

وأضافالمصدر أن "الحكيم سيناقش عدداً من الملفات السياسية والأمنية والاقتصاديةالتي تخص محافظة كركوك، وكذلك سيعقد اجتماعات مغلقة مع عدد من الشخصيات الأكاديميةورؤساء الدوائر والشخصيات العشائرية".

يشارإلى أن محافظة كركوك تشهد خلافات سياسية بين الكتل الكوردية والتركمانية والعربيةوالسنية والشيعية والمسيحية لما تمثله من أهمية إستراتيجية، وعلى خلفية ذلك تأخرتشكيل مجلس المحافظة والحكومة المحلية لعدة أشهر بعد إعلان نتائج انتخابات مجالسالمحافظات الأخيرة.

واستدعتالخلافات تدخل عدة أطراف سياسية ومنها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لأكثرمن مرة من أجل تقريب وجهات النظر، وتم الإعلان عن تشكيل الحكومة المحلية لكركوك منالعاصمة بغداد وهو ما رفضه الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلتين التركمانيةوالعربية.