ستة أوسمة عراقية في بطولة أنطاليا المفتوحة للمواي تاي

2024-12-11 00:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حصد المنتخب العراقي للمواي تاي ستة أوسمة ملونة، يوم الثلاثاء، في بطولةكأس أنطاليا المفتوحة التي اختتمت منافساتها في تركيا.

وقالرئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، مصطفى جبار علگ، لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلةالعراق هي ثلاثة أوسمة ذهبية، ووساماً فضياً واحداً، ووسامين نحاسيين".

وأضافأن "اللاعب صلاح صفاء حقق أول وسام ذهبي عراقي في منافسات وزن 63.5كغم، فيماأضاف زميله اللاعب مصطفى حسين الوسام الذهبي الثاني للعراق بمنافسات وزن 51كغم،كما أحرز اللاعب عبد الله محمد الوسام الذهبي الثالث للعراق في منافسات وزن 40كغم".

وبينعلگ أن "اللاعب مهدي عباس حقق الوسام الفضي الوحيد للعراق وذلك في منافساتوزن 67كغم، كما خطف اللاعب عبد الله شوقي وساماً نحاسياً في منافسات وزن 60كغم،وختم محمد أحمد الفعاليات بحصوله الوسام النحاسي الآخر للعراق في منافسات وزن 32كغم".

ولفتإلى أن "هذه الحصيلة من الأوسمة وضعت العراق في المركز العاشر في جدولالترتيب النهائي للمشاركين من بين 28 منتخباً تنافست بنحو 300 لاعب منمختلف قارات العالم".