السوداني لقائد القيادة المركزية الأمريكية: مستعدون لمساعدة الشعب السوري في هذه الظروف

2024-12-11 00:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن العراق عضو أساسي في التحالف الدولي وهو ملتزم بالتعاون معه، فيما شدد على أهمية منع أيّ اعتداء على أيٍّ من مكونات الشعب السوري أو مقدساته الدينية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن ” السوداني استقبل، قائد القيادة المركزية الأمريكية …

