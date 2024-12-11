بعد انباء إصابته بجلطة.. حكومة كردستان: بارزاني يمارس مهامه بشكل طبيعي

2024-12-11 01:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، (10 كانون الأول 2024)، ممارسة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني مهامه بشكل طبيعي وذلك بعد أنباء عن تعرضه لجلطة قلبية.

وقال المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، دلشاد شهاب، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "بعض المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي نشر شائعات عن صحة نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان، من هنا نعلن أن هذه الشائعات بعيدة كل البعد عن الحقيقة".

وأكد شهاب، أن بارزاني "يمارس مهامه بشكل طبيعي".

وكان مصدر مطلع، أفاد بوقت سابق اليوم الثلاثاء، بإصابة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بجلطة قلبية خفيفة أثناء تواجده في العاصمة الفرنسية باريس، وأنه تم نقله إلى المستشفى مع استقرار حالته الصحية".

و تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شارك نيجيرفان بارزاني، مساء السبت الماضي، إلى جانب عدد من رؤساء وقادة العالم في مراسم إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس بعد ان تعرضت لحريق ضخم قبل 5 سنوات أحدث اضراراً جسيمة فيها.