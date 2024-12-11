الديمقراطي الكردستاني: لا جلسة لبرلمان الإقليم قبل التوافق السياسي

2024-12-11 01:00:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، حول عدم عقد جلسة برلمان كردستان، رغم الدعوى التي وجهها رئيس السن المؤقت محمد سليمان، لغرض عقد جلسة اليوم.

وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "جلسة البرلمان المقبلة لن تعقد، إلا بعد توافق القوى السياسية فيما بينها، لغرض أن تكون جلسة قانونية ولا ترتكب مخالفات".

وأضاف أن "الدعوة للجلسة من قبل رئيس السن دون الاتفاق السياسي فيها تسرع، وكان يجب استشارة القوى السياسية والأحزاب الفائزة وممثليها في البرلمان، لأنه دون نصاب لن تعقد الجلسة".

وأشار إلى أنه "نحن بحاجة لتفاهمات لعقد الجلسة التي ستخصص لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ولا اتوقع أن يحصل الأمر خلال العام الحالي، بعد بداية مرحلة المفاوضات الحقيقية".

ورفض مدير إعلام برلمان كردستان سامان أحمد في وقت سابق، عقد جلسة لانتخاب الهيئة الرئاسية، رغم دعوة رئيس السن عقدها يوم الثلاثاء.

وقال احمد في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن "برلمان كردستان لن يعقد جلسة يوم الثلاثاء، وذلك بسبب أن دعوة رئيس السن لم تكن وفق النظام الداخلي للبرلمان".

وأضاف، أن "أي جلسة يجب أن تكون بتوافق الأحزاب السياسية ويجب أن يتم إبلاغ ديوان برلمان كردستان، ويقوم الديوان بنشر الدعوة وجدول الأعمال ودعوة وسائل الإعلام للتغطية".