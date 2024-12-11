قائد القيادة الأمريكية المركزية يلتقي قوات "قسد" التي يقودها الأكراد في سوريا ويزور العراق

2024-12-11 01:00:04 - المصدر: كونا

واشنطن - 10 - 12 (كونا) - زار قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الجنرال مايكل إيرك كوريلا اليوم الثلاثاء القوات الأمريكية في سوريا كما زار عدة قواعد تابعة لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) ذات القيادة الكردية وهي الشريك المحلي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش.وقالت القيادة في بيان "تلقى الجنرال كوريلا تقييما مباشرا للإجراءات الأمنية والوضع المتغير بسرعة والجهود المستمرة لمنع (داعش) من استغلال الوضع الحالي".وشددت على أنها "تظل ملتزمة بالهزيمة الدائمة لتنظيم (داعش)".وبعيد هذه الزيارة زار الجنرال كوريلا إلى بغداد حيث التقى برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس الأركان العامة الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي.وناقش القادة "تعزيز التعاون الثنائي والأمن الإقليمي والوضع المتغير بسرعة في سوريا بالإضافة إلى عمليات دحر داعش في العراق كما تناولت المناقشات استمرار الشراكة بين قوات التحالف والقوات العراقية" حسب بيان القيادة.وتسعى الولايات المتحدة إلى عدم تأثر أمن قواتها في سوريا بالتطورات الأخيرة في البلاد حيث تمكنت مجموعات معارضة أول من أمس الأحد من إسقاط النظام السوري بقيادة بشار الأسد. (النهاية) ع س ج / ه س ص