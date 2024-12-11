اخبار العراق الان

عاجل
الرئيسيةواعاخبار العراق الرياضية › ريال مدريد يتغلب على أتلانتا بثلاثية في دوري الأبطال

ريال مدريد يتغلب على أتلانتا بثلاثية في دوري الأبطال

ريال مدريد يتغلب على أتلانتا بثلاثية في دوري الأبطال
ريال مدريد يتغلب على أتلانتا بثلاثية في دوري الأبطال
2024-12-11 01:15:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-2) خلال مواجهة أتالانتا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 6 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل لريال مدريد كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وبيلينجهام في الدقائق (10، 56، و59).

بينما سجل لأتالانتا شارل دي كيتيلاري وأديمولا لوكمان في الدقائق (45+2) و65.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في المركز ال18، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 11 نقطة في المركز التاسع.



واصل المتابعة على واع