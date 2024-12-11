ريال مدريد يتغلب على أتلانتا بثلاثية في دوري الأبطال

2024-12-11 01:15:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (3-2) خلال مواجهة أتالانتا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 6 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.وسجل لريال مدريد كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، وبيلينجهام في الدقائق (10، 56، و59).بينما سجل لأتالانتا شارل دي كيتيلاري وأديمولا لوكمان في الدقائق (45+2) و65.وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في المركز ال18، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 11 نقطة في المركز التاسع.