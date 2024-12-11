العبادي: ما حصل في حزيران 2014 لن يتكرر بعد الآن

2024-12-11 01:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، أن ما حصل في حزيران 2014 لن يتكرر بعد الآن، فيما أشار إلى أن فتوى المرجعية بالجهاد الكفائي قلبت موازين المعركة ضد الإرهاب.وقال العبادي في لقاء خاص على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " فتوى المرجعية الدينية بالجهاد الكفائي قلبت موازين المعركة ضد الإرهاب"، لافتا الى أن "عمليات التحرير انجزت بوقت قياسي عكس التوقعات العالمية".وأضاف، أن "رفع المعنويات كانت من أهم استعدادات عمليات التحرير"، مبينا أن "الكثير من آمري الوحدات كانوا يقاتلون في الصفوف الامامية".وأشار إلى أن "بعض السياسيين قاموا بالترويج لشائعات داعشية خلال المعارك"، مؤكداً أن "عمليات التحرير اعادت الثقة بالدولة ومؤسساتها".وتابع، "اجرينا حوارات معقدة مع ادارة اوباما للحصول على الدعم الامريكي"، مؤكدا: "رفضت استخدام القنابل غير الذكية في عمليات التحرير".وأشار إلى أن "القوات العراقية من افضل القوات الامنية على مستوى المنطقة"، مبينا أنه "ما حصل في حزيران 2014 لن يتكرر بعد الآن".وحول الأحداث في سوريا أشار العبادي إلى أنه "لا يمكن للجماعات المعارضة ان تسيطر على كل شيء في سوريا "، مضيفا: "نرفض الدكتاتورية والهمجية ونحذر من الفوضى في سوريا"،وتابع، أن "قطيعة الانظمة مع الشعوب يسرع من انهيارها"، معربا عن أمله بأن "يسير الانتقال السياسي في سوريا بشكل سلمي".