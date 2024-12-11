العامري يؤكد ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف القوات العسكرية لسد أي ثغرات

2024-12-11 01:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ضرورة استمرار التنسيق بين مختلف القوات العسكرية لسد أي ثغرات.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس تحالف الفتح في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في اطار جولته الميدانية ، اجرى الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري اليوم الثلاثاء زيارة الى صلاح الدين برفقة قائد عمليات المحافظة وقائد عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي وعدد من القادة الامنيين".وأضاف، أن "العامري زار مقر قيادة عمليات صلاح الدين وقيادة الشرطة والمناطق الصحراوية والقواطع وجبال مكحول والمساحات الواسعة الرابطة بين صلاح الدين وكركوك ومقر اللواء التاسع في الحشد الشعبي بمنطقة الدور واللواءين 22 و 88 في الحشد الشعبي بمنطقة العلم".وأشار إلى أن "العامري اطلع على اجراءات القوات الأمنية المعتمدة في قواطع المسؤولية ، وراجع مع القادة الميدانيين الخطط الموضوعة وتعزيزها ، مؤكدا على استمرار التنسيق بين مختلف القوات العسكرية من اجل تثبيت ركائز الأمن والاستقرار وسد أي ثغرات".في غضون ذلك ذكر بيان لمكتب العامري، أنه "ضمن زياراته التفقدية ، اكمل الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري اليوم الثلاثاء جولته واطلع على الوضع في المناطق التي تقع جنوب غرب محافظة كركوك."وتابع، ان "العامري قام برفقة عدد من القادة العسكريين باجراء زيارة الى مقر قيادة الفرقة الثالثة ومنطقة الحويجة ، وتفقد النقاط العسكرية والانتشار الامني في تلك المناطق ومستوى الجاهزية التي تتمتع بها القطعات للحفاظ على هذا المستوى من الأمن."