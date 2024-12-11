انهيار غير مسبوق للعملة الإيرانية

2024-12-11 01:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت العملة الإيرانية (الريال) انهيارًا تاريخيًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية.

ووصل سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 730 ألف ريال، وفي بعض الساعات تجاوز هذا المبلغ بشكل بسيط، بحسب تقرير لوسائل الإعلام الاقتصادية الإيرانية، التي أشارت إلى أن "سعر الدولار الأمريكي في بورصات طهران وصل أيضًا إلى 740 ألف ريال".

وذكر موقع "تجارة نيوز" الإيراني، إن أسواق الذهب والعملة تأثرت بسبب التطورات الجارية في سوريا.

وكان سعر الدولار الأمريكي في الأسواق الحرة قبل سقوط بشار الأسد في حدود 710 آلاف ريال.