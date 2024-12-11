2024-12-11 01:27:04 - المصدر: ايشان

أعلنت وزارة النقل، استعدادها لنقل العراقيين العالقين في سوريا، مشيرة إلى أنها تنتظر توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وتنسيق وزارة الخارجية. وقال مدير إعلام وعلاقات الوزارة، ميثم الصافي، في حديث لـ “إيشان”، إن “وزارتنا جاهزة لنقل المواطنين العراقيين العالقين في سوريا، ونحن بانتظار توجيهات السيد رئيس الوزراء وتنسيق وزارة الخارجية”. وأضاف الصافي، أن العراقيين […]

ظهرت المقالة “ننتظر توجيه السوداني”.. النقل عبر “إيشان”: جاهزون لنقل العراقيين العالقين في سوريا أولاً على ايشان.



