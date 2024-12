سبع سنوات على تحرير العراق من "داعش".. وبغداد قلقة من وجود إخوان التنظيم على الحدود

2024-12-11 01:30:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تأتي ذكرى انتصار العراق على تنظيم "داعش" هذا العام في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة، بعد التطورات الأخيرة في لبنان وغزة، والمخاوف من تمدد فصائل ذات خلفيات "جهادية" تسيطر على أغلب سوريا.في المقابل، ما زالت المدن العراقية التي كانت تحت سيطرة التنظيم تعاني من تبعات ما حدث قبل سبع سنوات؛ إذ لم […]

