2024-12-11 01:30:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدىيدخل سنوياً نحو مليون طالب جديد إلى المدارس في العراق، فهل توفر الحكومة المباني المدرسية لهؤلاء؟ وهل يمكنهم الجلوس في صفوف لا يتلاصقون فيها؟ وهل يمكن للمعلم التعامل مع أكثر من 40 طالباً في كل صف؟.في 23 تشرين الثاني الماضي، وهو يفتتح من مكتبه في المنطقة الخضراء 790 مدرسة جديدة ضمن الاتفاقية الصينية لإنشاء […]

The post الدوام المزدوج والاكتظاظ يفاقمان "مآسي" المدارس العراقية appeared first on جريدة المدى.