2024-12-11 01:30:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد كشف تقرير لموقع، ذي ناشنال، الاخباري، عن توسع حجم البطالة في العراق، لا سيما بين شريحة الشباب، فيما أكد ضرورة ان يكون هناك اهتمام بالقطاع الخاص واجراء إصلاحات اقتصادية لامتصاص الايدي العاملة، إذ انه مع دخول مليون شخص سنويا بعمر العمل في العراق يتطلب من البلد خلق 350 ألف فرصة عمل […]

The post "البطالة تتوسع".. مليون شخص يدخلون سوق العمل سنوياً في العراق appeared first on جريدة المدى.