بغداد تدعو الامم المتحدة لدعم الشعب السوري وترسيخ الاستقرار في المنطقة

2024-12-11 02:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 10 - 12 (كونا) -- دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء الامم المتحدة الى دعم الشعب السوري في أزمته الراهنة والعمل على تحقيق الاستقرار هناك.وذكرت الخارجية العراقية في بيان ان حسين اجرى اتصالا هاتفيا بالمبعوث الاممي الخاص الى سوريا غير بيدرسون واستعرض معه التطورات الراهنة في سوريا وتحليل أبعادها الى جانب بحث التداعيات المحتملة اذا لم يبذل المجتمع الدولي جهودا جدية تسهم في تحقيق الاستقرار وتخدم مصالح الشعب السوري.واشار البيان الى ان الجانبين اكدا اهمية استمرار التشاور وضرورة ان تقوم الامم المتحدة بدور ايجابي لدعم الشعب السوري واستقرار المنطقة.واضاف انهما أكدا أهمية الحفاظ على الاليات السابقة لتسوية الصراع في سوريا واستثمار التفاهمات والمبادرات الاقليمية والعربية للتوصل الى حلول تنهي المعاناة الانسانية في سوريا وتتيح عودة اللاجئين والنازحين الى مناطقهم وتسهم ببناء بلد مستقر وآمن. (النهاية) ع ح ه / ر ج