2024-12-11 03:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دمشق/ متابعة عراق أوبزيرفر ‏كشفت تقارير إعلامية عن ان والد قائد كتائب تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بـ (ابو محمد الجولاني) هو حسين علي الشرع، كان معروفاً عنه بانه يحمل توجهات فكرية قومية. وتقول هذه التقارير، ان والده سبق ان درس في الإعدادية المركزية ببغداد، وهي واحدة من أفضل المدارس الثانوية في ⁧‫العراق‬⁩، قبل ان …

The post معلومات تُكشف للمرة الأولى عن والد الجولاني.. ما علاقته بالعراق؟ first appeared on Observer Iraq.