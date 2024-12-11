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› فيديو | سوريون يشكرون المصريين على كرم الضيافة
فيديو | سوريون يشكرون المصريين على كرم الضيافة
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2024-12-11 05:20:01 - المصدر: قناة الجزيرة
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