أنشيلوتي يشيد بلاعبيه ويكشف عن طبيعة إصابة مبابي

2024-12-11 08:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بأداء لاعبيه خلال الانتصار (3-2) في مواجهة أتالانتا، ضمن منافسات الجولة 6 من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "قدمنا أفضل نسخة لنا. إن لم نقدمها هنا، فلن نتمكن من الفوز".

وأضاف: "نحن سعداء ليس فقط بالنقاط الثلاث، لكن أيضا لأن هذا الفوز الصعب يمنحنا دفعة معنوية جيدة".

وتابع: "كانت مباراة صعبة للغاية أمام خصم يتطلب عبوره جهداً بدنياً كبيراً. الإرهاق الشديد نال من بيلينجهام في نهاية المباراة".

وعن إصابة مبابي، كشف: "إنه يعاني من إجهاد في منطقة العضلة الخلفية، ولم يكن قادرا على الجري. لا يبدو الأمر خطيراً، لكنه شعر بالإزعاج وفضلنا استبداله. سنرى غدا ما هي حالته".

واختتم: "هذا الفوز يسمح لنا بالتفكير بإيجابية فيما يخص التأهل. ولكن ما زال من الصعب دخول قائمة الثمانية الأوائل".

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 9 نقاط في المركز 18، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 11 نقطة في المركز التاسع.