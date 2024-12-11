لاوتارو يكمل مئويته الثالثة مع الإنتر

2024-12-11 08:40:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

وصل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم وقائد إنتر ميلان، إلى مئويته الثالثة بقميص الفريق في جميع المسابقات.

لاوتارو الذي وصل للنيراتزوري في صيف 2018، خاض مباراته رقم 300 بقميص إنتر، خلال مواجهة باير ليفركوزن، بمنافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وخلال 300 مباراة لعبها مع الإنتر، شارك القناص الأرجنتيني في تسجيل 182 هدفا، حيث أحرز 135 فيما قدم 47 تمريرة حاسمة.

وانتزع باير ليفركوزن فوزا قاتلا على حساب ضيفه إنتر ميلان، بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بملعب باي أرينا، ضمن لقاءات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.