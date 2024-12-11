ارتفاع أسعار الذهب مع تزايد التوترات و توقعات بخفض الفائدة

2024-12-11 08:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، يوم الأربعاء، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2698.47 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:53 بتوقيت جرينتش، وبلغ أعلى مستوياته منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2734.70 دولارا.

ومن المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب معظم مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا وأصاب منشأتين للبحرية السورية.

ويعتبر الذهب استثمارًا آمنًا خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.93 دولارا للأوقية، وربح البلاتين 0.5 بالمئة إلى 947.55 دولارا، وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 975.19 دولارا.