2024-12-11 09:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد توقعت هيئة الأنواء الجوية، تشكل الضباب وسقوط الأمطار بالعراق.

The post الأنواء الجوية: غداً أمطار وضباب بالعراق appeared first on جريدة المدى.