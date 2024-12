قائمقام الناصرية: إزالة التجاوزات في الناصرية مستمرة حتى إنهاء الظاهرة

2024-12-11 09:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد قائمقام الناصرية منير البكاء أن حملة إزالة التجاوزات مستمرة ولن تتوقف حتى القضاء على هذه الظاهرة بالكامل. وأشار البكاء في لقاء مع إذاعة وتلفزيون الناصرية إلى أن الحملة بدأت في شارع النيل والحبوبي ومقترباتها وفتح السوق، وستتوسع لاحقا لتشمل بقية مناطق مركز قضاء الناصرية. وأوضح أن...

