ذي قار: وصول وجبة جديدة من صكوك قروض الإسكان للمستفيدين

2024-12-11 09:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلن صندوق إسكان ذي قار عن وصول وجبة جديدة من صكوك قروض الإسكان للمستفيدين في المحافظة، بواقع 74 صكاً مصرفياً، في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع الإسكان وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وأوضح مصدر في صندوق الإسكان أن عملية توزيع الصكوك ستتم وفق الجداول التنظيمية المعتمدة لضمان حصول...

