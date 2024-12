المعاون الخدمي للمحافظ: غرفة عمليات مشتركة في ذي قار لمواجهة أزمات الأمطار المحتملة

2024-12-11 09:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات، المهندس سلامة السرهيد، أن المحافظة استكملت استعداداتها لموسم الأمطار المرتقب، متوقعاً هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الفترة المقبلة. وأوضح السرهيد في لقاء بثته إذاعة وتلفزيون الناصرية أن دائرة مجاري وماء ذي قار باشرت منذ شهر تموز الماضي بصيانة شبكات...

