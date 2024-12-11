2024-12-11 10:00:04 - المصدر: ايشان

أعلن الجيش الأمريكي في بيان أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية كانتا ترافقان 3 سفن تجارية عبر خليج عدن أحبطتا هجوما شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وجاء في البيان الذي نشرته القيادة المركزية الأمريكية على منصة “إكس”: “الحوثيون أطلقوا عدة طائرات مسيرة وصاروخ كروز أثناء عبور السفن للخليج يوم الاثنين ويوم الثلاثاء”. وأضاف: “لم […]

ظهرت المقالة الجيش الأمريكي: الحوثيون استهدفوا مدمرتين لنا في خليج عدن أولاً على ايشان.



