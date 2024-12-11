بروكسل تدعو السوريين لعدم تكرار السيناريوهات العراقية والليبية والأفغانية “المرعبة”
2024-12-11 10:00:05 - المصدر: راي اليوم
بروكسل-(أ ف ب) – حذّرت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء من “التحدّيات الهائلة” التي تواجهها العملية الانتقالية الجارية في سوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد، مناشدة السوريين عدم تكرار “السيناريوهات المرعبة” التي حدثت في كل من العراق وليبيا وأفغانستان.
وقالت كالاس خلال جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل “نحن أمام حدث تاريخي وعلينا أن نهنّئ الشعب السوري على تحرّره”.
وأضافت “لكنّ هذا التحوّل يمثّل أيضا تحدّيات هائلة لسوريا والمنطقة”.… [+]