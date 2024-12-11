اليوم.. ثلاث مواجهات ضمن الجولة (11) من دوري نجوم العراق

2024-12-11 10:20:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام، اليوم الأربعاء، ثلاث مواجهات ضمن الجولة الحادية عشرة من منافسات دوري نجوم العراق بكرة القدم للمحترفين.إذ يستقبل نفط ميسان في ملعبه، ضيفه نوروز في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً، في مباراة يعول فيها الفريق الميساني على ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه عقب الفوز الأخير الذي تحقق على حساب الكرمة بثنائية مقابل هدف واحد، فيما يسعى نوروز، الذي يمر بفترة سيئة، بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي أمام الحدود، الى تصحيح المسار والخروج بالعلامة الكاملة.وفي المباراة الثانية يحل فريق الشرطة في تمام الخامسة مساءً، ضيفاً على الكرخ، ويسعى رجال القيثارة الى استعادة التوازن ومصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة أمام زاخو بهدف نظيف .وأخيراً، يرفع أربيل شعار التعويض عندما يستضيف الكهرباء، في الساعة السابعة والنصف مساءً ، ويطمح الفريق الشمالي لأن تكون مواجهة اليوم بوابة لتصحيح المسار وانطلاقة جديدة نحو المنافسة على الصدارة بعد تعرضه لخسارة كبيرة أمام الميناء في الجولة السابقة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، من جانبه يتطلع الفريق البرتقالي إلى تحقيق الفوز الغائب عنه منذ ثلاث جولات.



