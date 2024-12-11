2024-12-11 10:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، يوم الأربعاء، عن قلقه إزاء بعض التطورات التي تحصل في سوريا بعد اسقاط نظام بشار الاسد من قبل الفصائل المسلحة، مشددا على ضرورة تحصين جبهة العراق الداخلية من أي تداعيات قد تحدث بسبب الأزمات المتواصلة التي تشهدها المنطقة.

وأجرى الحكيم صباح اليوم زيارة الى محافظة كركوك التقى خلالها محمد ابراهيم حافظ رئيس مجلس محافظة كركوك، و ريبوار طه محافظ كركوك واعضاء مجلس المحافظة والمسؤولين في الحكومة المحلية.

وقال الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس المجلس والمحافظ، إنه "في الأيام الأخيرة شهدنا تطورات إقليمية وكان أهمها التطور في الساحة السورية"، مردفا بالقول "نتابع باهتمام ما يجري في الساحة، ونتمنى ان يعمّ السلام والوئام والاستقرار في هذا البلد".

واستدرك القول "لكن ننظر بقلق في بعض التطورات، ونتمنى ان نحصن واقعنا العراقي من أية تداعيات سلبية لمثل هذا الحراك"، مؤكدا ان "هناك اجراءات امنية مهمة تتخذها القوات المسلحة العراقية في الحدود".

و شدد الحكيم على أن "أفضل خطوة نقوم بها هي ترصين جبهتنا الداخلية من خلال التعاون والتكامل الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد حل الإشكاليات وتصفيرها، وهذا كله هو المدخل الصحيح الذي يجعل العراق محصنا ومؤمن من اية انزلاقات او مخاطر تمسُّ أمن مواطنيه".