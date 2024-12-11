ادعى أنه "مرجع ديني" وتعامل مع "أجانب".. الحبس والغرامة لشخص "اضر" بالمصلحة الوطنية للبلاد في النجف

2024-12-11 10:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، حكما بالحبس الشديد وغرامة مالية بحق شخص ادعى أنه مرجع ديني في المحافظة.

وقالت المحكمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات و غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون دينار عراقي بحق مدان يدعي انه مرجع ديني".

وأضافت أن "المحكومة استلم مبالغ مالية من رعايا دول اجنبية يعملون لمصلحتها من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية للبلاد وقيامه بإصدار بيان لقاء تلك الأموال".