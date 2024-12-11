2024-12-11 10:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (11 كانون الأول 2024)، القبض على 28 متهما بينهم بجرائم "الاتجار بالبشر" وآخر بالقتل العمد في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" قطعاتها في الفرقتين (الأولى والآلية شرطة اتحادية) وافواج طوارئ قيادة شرطة الكرخ وبأسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، نفذت عددا من الممارسات الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية ونتج عنها القاء القبض على 28 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهمين بجرائم "الاتجار بالبشر" بعد رصد ومتابعة تحركاتهم ضمن قاطع المسؤولية، وآخر وفق المادة (405/القتل العمد) وآخرين أطراف مشاجرات عشائرية وضبط الأسلحة غير المرخصة التي بحوزة عدد منهم ، وذلك ضمن مناطق (البو عيثة، الزعفرانية، النهروان) بجانبي الكرخ والرصافة".

وأشارت القيادة إلى، أنه تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم.