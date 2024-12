2024-12-11 10:40:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد حثَّت وزارة الصحة المواطنين المصابين بالإنفلونزا الشديدة على تلقّي اللقاحات للتخفيف عنهم، خاصة أنها تعدُّ من الأنواع الجينية المتحورة.وقال مدير الصحة العامة بوزارة الصحة رياض عبد الأمير الحلفي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (المدى) إن "المستشفيات شهدت ورود حالات تعاني من فيروس الإنفلونزا الشديد بسبب التغييرات المناخية في موسم الشتاء، وهو نوع جيني من […]

